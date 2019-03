Conférence ISN 2018

Architecture de calcul stochastique

Date : 16/05/2018

Lieu : Montbonnot Saint-Martin

Intervenant(s) : Marvin Faix

Organisateur(s) : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Académie de Grenoble

Pour répondre à la demande croissante de puissance de calculs, les circuits numériques sont de plus en plus complexes et impliquent une diversité des techniques pour leur conception et leur fabrication. Cette course à la croissance fait face à des défis technologiques tels que le mur de la miniaturisation des transistors ou l’efficacité énergétique, entraînant des efforts conséquents sur la réflexion de nouveaux types d’architecture de calculs. Une alternative possible est basée sur le calcul stochastique.

