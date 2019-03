Manifestation scientifique

2e édition de la conférence ABPDE

La deuxième édition de la conference Asymptotic Behaviors of systems of PDE arising in physics and biology: theoretical and numerical points of view, aura lieu du 15 au 17 juin 2016, au Laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille 1, en partenariat avec Inria Lille – Nord Europe. Date : 15/06/2016 au 17/06/2016

Lieu : Laboratoire Paul Painlevé (Salle de Réunion - Bâtiment M2), Université Lille 1 - Cité Scientifique, Villeneuve d'Ascq

Asymptotic Behaviors of systems of PDE arising in physics and biology: theoretical and numerical points of view

Cette deuxième édition de la conférence ABPDE est organisée par l’équipe de recherche Rapsodi d’Inria Lille - Nord Europe (commune avec le CNRS et l’Université Lille 1*).

Les thématiques retenues pour ce colloque sont l'étude théorique de comportements asymptotiques (en temps grand, en limite de paramètres,...) dans des problèmes issus de la physique, la biologie ou l'ingénierie et le développement de méthodes numériques préservant les asymptotiques. En effet, de nombreux phénomènes physiques ou biologiques conduisent à des systèmes d'équations aux dérivées partielles faisant intervenir des paramètres qui caractérisent différentes échelles ou différents régimes d'application.

L'étude théorique de telles hiérarchies de modèles, des limites asymptotiques permettant de passer d'un régime à un autre, des comportements en temps grand, s'inscrit dans un domaine de recherche très actif. De plus, la simulation numérique de ces modèles nécessite le développement de méthodes numériques nouvelles, utilisables dans les différents régimes de paramètres et si possible garantissant la même précision dans les différents régimes. De nombreux travaux portent sur la mise au point et l'étude de telles méthodes numériques, dites AP (asymptotic preserving) ou UA (uniformly accurate).