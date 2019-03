Evènement

Atelier "La normalisation : enjeu de compétitivité & d’innovation pour les entreprises du fret"

Norm@Fret et i-Fret organisent un atelier sur les normes et les enjeux qu’elles représentent pour les entreprises du fret le mardi 27 septembre à 14h, au Plateau Inria, EuraTechnologies. Date : 27/09/2016

27/09/2016 Lieu : Plateau Inria, EuraTechnologies, 165 avenue de Bretagne, Lille

Norm@Fret et i-Fret organisent un atelier sur les normes et les enjeux qu’elles représentent pour les entreprises du fret. Les normes sont les modules de base sur lesquels se construit le système de gestion, d’échange et de traitement d’informations dans les entreprises – et donc un outil intéressant pour augmenter la performance, l’interopérabilité, la compétitivité de l’entreprise, pour innover et se développer !

Cet atelier s’adresse aux décideurs des entreprises de transport, des organisateurs du transport, des donneurs d’ordre, des gestionnaires de sites logistiques, etc.

Programme

• Les normes : qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert ?

Comment les utiliser aux bénéfices de nos entreprises ? Quelles sont les normes existantes ?

• L’organisation des normes

Les instances de normalisation, le travail & les enjeux de lobbying dans le domaine, le programme Norm@Fret

• Le concept d’interopérabilité

Qu’est-ce que ça veut dire ? Quel lien avec les normes ?

• Exemples opérationnels d’utilisation des normes

• Présentation du Plateau Inria

Exemple du projet collaboratif mené entre l’entreprise Traxens et l’équipe-projet Fun du centre de recherche Inria Lille – Nord Europe sur des conteneurs intelligents