CAp2015 : Conférence sur l'APprentissage automatique

Depuis 1999, la Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAP) est le rendez-vous annuel de la communauté francophone travaillant dans le domaine de l'apprentissage automatique. Cette année, CAP se déroulera à Lille le dimanche 5 juillet. Le comité d’organisation est composé de Mikaela Keller et de Géraud le Falher, membres de l’équipe Magnet d’Inria Lille - Nord Europe (commune avec l'Université Lille3 *). Date : 5/07/2015

Lieu : Espace Inkerman, Lille

CAP'2015 souhaite être un lieu de convivialité et d'échanges entre tous les acteurs de l'apprentissage automatique, mais est également ouvert à toutes les personnes désirant découvrir ce domaine. Les doctorants sont particulièrement bienvenus : CAP est d'abord l'occasion de recevoir un retour constructif et rigoureux de ses travaux, mais également de découvrir un large panorama des recherches qui se déroulent actuellement en apprentissage automatique et d'établir des contacts. Pour cela, l'ensemble des contributions seront présentées sous forme de poster durant l'après-midi et le début de soirée du 5 juillet.

En 2015, un événement majeur pour l'apprentissage automatique rythmera l'activité de notre communauté : ICML se déroulera à Lille du lundi 6 au samedi 11 juillet. Pour vous permettre de participer à la fois à ICML et à CAP sans multiplier les frais et déplacements, nous avons décidé de faire de CAP un événement concentré sur une demi-journée, le dimanche 5 juillet après-midi. Nous réserverons une partie de l'après midi à la présentation orale plénière de quelques contributions distinguées et nous aurons également l'opportunité d'inviter des orateurs étrangers.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

