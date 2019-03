Evènement

Conférence AdHocNow 2016

15 ème édition de la conférence internationale sur les réseaux sans fil et réseaux ad hoc. AdHocNow aura lieu du 4 au 6 juillet 2016, au Mercure Vieux-Lille. Date : 4/07/2016 au 6/07/2016

4/07/2016 au 6/07/2016 Lieu : Hôtel Mercure Vieux Lille, 27 rue des Tours 59800 Lille

Cette quinzième édition de la conférence AdHocNow est organisée par l'équipe de recherche Fun d'Inria Lille - Nord Europe.

La conférence AdHocNow 2016 réunit des contributions scientifiques autour de l'informatique mobile où les nouveaux résultats de recherche dans les réseaux sans fil et réseaux ad hoc en termes de routage, communication et économie d'énergie sont présentés et discutés. L'objectif est de partager ces avancées entre les chercheurs internationaux du domaine, d'en débattre et de faire naitre de nouvelles collaborations. La conférence permet également d'identifier et de créer des collaborations bilatérales entre académiques et industriels sur des problèmes de recherche bien ciblés, favorisant le transfert de technologie. Par ailleurs, l'édition 2016, comprend dans son programme une journée dédiée à l'utilisation de la plateforme FIT IoT Lab (plateforme equipex).

Mots-clés : Réseaux maillés Réseaux ad hoc Réseaux de capteurs sans fil