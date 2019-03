Événement

Data for you, data for business !

Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe et EuraTechnologies organisent l'évènement Data for you, data for business . Ne manquez pas cette journée organisée le 26 novembre dans l'auditorium d'EuraTechnologies durant laquelle interviendront des spécialistes de la donnée dont des membres d'équipes de recherche Inria. Date : 26/11/2015

26/11/2015 Lieu : Auditorium, EuraTechnologies

Une journée pour démystifier le Big Data : buzzword ou business value ?

L'accumulation des données, permise par l'informatique, a conduit aujourd'hui aux phénomènes des Big Data , Smart Data , Cross Data , Open Data . La volumétrie et la mixité des données récoltées demandent des traitements spécifiques pour répondre aux problématiques d’exploration, de prévision, de visualisation pour améliorer l’aide à la décision au sein de l’entreprise et ainsi apporter une vraie valeur supplémentaire. Quelles sont les avancées technologiques ? Comment les mettre en œuvre dans son entreprise ?

Des présentations de chercheurs, des retours d’expériences de chefs d’entreprises, des moments d’échanges avec chacun des intervenants… N’attendez plus, inscrivez-vous !

Programme de la journée

8:45 : Accueil

9:00 - 10:00 : Conférence d’ouverture

« Le Big Data en entreprise : quels sont les enjeux économiques, juridiques et les compétences nécessaires pour mener à bien un projet Big Data ? »

Intervenants :

Paul-Olivier Gibert, Digital-Ethics

René Lefebure, Conexance CMD

10:00 - 11:00 : Data & Services aux consommateurs

Data analytics

Recherche & entreprise

Comment exploiter efficacement ses données? Quelles sont les méthodes statistiques utilisées? L’exemple de Big Stat : une plate-forme SaaS pour analyser facilement les Big Data .

Business case "Pixeo"

Intervenant :

Christophe Biernacki, Équipe Modal, Inria

Christophe Triquet, Pixeo

Anne-Lise Bedenel, Pixeo

Dans cet exposé, nous ferons un point sur les méthodes statistiques destinées aux analyses des Big Data . Outre les aspects scientifiques inhérents, un des enjeux est de limiter à l'extrême les prétraitements généralement coûteux en temps mais aussi de produire des résultats directement exploitables par l'utilisateur. D'un point de vue technologique, nous présenterons la plate-forme Big Stat qui implémente certaines de ces méthodes en particulier pour la classification non supervisée. Cette plate-forme, disponible en mode SaaS , a l'avantage de rendre disponibles les dernières innovations recherche en la matière sous une forme extrêmement simple et légère d'utilisation, quasiment utilisable depuis un smartphone ou autre tablette. Nous présenterons aussi une étude de cas réelle issue du monde économique traitée depuis la plate-forme Big Stat .

Pause café

11:15 - 12:15 : Data & Santé

Data optimization

Recherche & entreprise

« Quelles sont les méthodes d’optimisation pour la fouille de données ? L’exemple de la médecine personnalisée : les 4V au service des 4P. »

Business Case Alicante

Intervenants :

Laetitia Jourdan, Équipe Dolphin, Inria

Clarisse Dhaenens Équipe Dolphin, Inria

David Delerue, Alicante

Les données de santé, très hétérogènes, atteignent ensemble des volumes conséquents. Certaines de ces données sont produites à très haute fréquence. Elles présentent donc certaines caractéristiques associées au Big Data : Volume, Variété, Vitesse et Visualisation.

Ainsi, après avoir présenté les enjeux liés à ces données et les objectifs de la médecine personnalisée, pouvant être décrits par les "4P" désignant la Prédiction, la Préemption, la Personnalisation, et la Participation, nous illustrerons comment la collaboration entre la société Alicante et l’équipe de recherche Inria Dolphin permet de valoriser ces données de santé pour proposer des solutions permettant de développer des usages relevant de la médecine personnalisée. Nous nous focaliserons notamment sur le design de méthodes avancées de fouille de données basées sur des méthodes d’optimisation, telle que MOCA-I pour le profilage de patients susceptibles d’être inclus dans un essai clinique.

12:15 - 12:30 : Raouti Chehih (directeur d’EuraTechnologies ) et David Simplot-Ryl (directeur d’Inria Lille – Nord Europe)

12:30 - 13:45 : Déjeuner libre

13:45 - 14:45 : Keynote (en anglais)

Data & Artificial Intelligence

What you should know about Artificial Intelligence

Intervenant :

Yann Lechelle, SNIPS

Artificial Intelligence is not a new idea. In fact, most of the recent records are based on theories that were developed decades ago. So why all the excitement suddenly? Are we really so close to building machines that can think? What does it mean for our society? Should we be enthusiastic or worried? These are the kind of questions we will be covering in this talk, leading to a vision of the future that is not what you expect!

14:45 - 15:45 : Data & Machine Learning

Data & Deep Learning

Recherche & entreprise

« Quelles avancées pour la prise de décision ? Machine Learning & Deep Learning . »

Intervenant :

Jérémie Mary, Équipe Sequel, Inria

Depuis 2010 les techniques à base de réseaux de neurones ont fait un retour remarqué dans la communauté Machine Learning . Ces méthodes non linéaires ont révolutionné le traitement d’images, de vidéos et de sons et sont en train d’effectuer des percées dans le traitement automatique de la langue. Capables d’être facilement déployés en production, ces méthodes ont quasiment résolu le problème de la prédiction quand suffisamment de données sont disponibles. Après une rapide présentation de ces techniques, l’exposé montrera quelles sont les limites des systèmes prédictifs quand ils sont utilisés pour prendre une décision (eg. effectuer une recommandation, optimiser un taux de clic,…) et comment la communauté ML cherche à résoudre le problème de la disponibilité de données étiquetées via un contrôle par renforcement.

Business case "Conexance CMD" - Utilisation de Cortana Analytics pour l’optimisation des ciblages

Intervenant :

René Lefebure, Conexance CMD

Durant cette intervention, nous présenterons les principales fonctionnalités de Cortana Analytics en Machine Learning en nous appuyant sur un benchmark entre différentes techniques de Machine Learning pour une problématique de classification. Nous étudierons la création et la publication d’un modèle prédictif avec Cortana Analytics ainsi que le Gap Analysis entre les techniques traditionnelles et le Machine Learning .

15:45 - 16:00 : Pause

16:00 - 17:00 : Data & Bâtiment Intelligent

Data Visualisation

Recherche & entreprise

« Voir grand, petit à petit — exploration visuelle de données massives et complexes. »

Business case Stereograph

Intervenants :

Fanny Chevalier, Équipe Mjolnir, Inria

David Gomes, Stereograph

Manuel Gomes, Stereograph

Si le Big Data marque la révolution numérique qui caractérise les dernières décennies, la notion de données massives et complexes n’est pas un concept nouveau pour les chercheurs en statistiques, fouille de données et visualisation de données. Dans mon intervention, je reviendrai sur l’histoire des données dont le volume et la complexité dépassent les capacités matérielles et algorithmiques du moment, et présenterai comment la visualisation d’information peut aider l’analyste à pallier à cette difficulté. Nous verrons au travers d’exemples concrets comment l’exploitation de “l’intelligence” des données peut faciliter la navigation dans cette masse complexe, permettant à l’analyste de découvrir et construire, petit à petit, une meilleure compréhension de l’information utile contenue dans ces données.

17:00 - 17:30 : Le projet TERRIL

Data et Efficacité énergétique

L’intérêt de la région : Comment les structures publiques et privées s’associent-elles pour produire des Proof of Concept autour de la donnée?

« Comment l’exploitation des données permet-elle d’améliorer le confort pour les utilisateurs, de baisser les coûts pour l’entreprise ? »

Business case EffiPilot

Intervenant :

Knuth Posern, EuraTechnologies

Jean-Thibaut Gay, EffiPilot

17:30 - 17:45 : Conclusion et perspectives

Mots-clés : Smart Data Big data Cross Data Open Data