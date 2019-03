Evénement

EuraTech'Days Summer 2017 : visitez le Plateau Inria

EuraTechnologies lance les 4 et 5 juillet prochains la 3eédition des EuraTech’ Days Summer. Deux jours de portes ouvertes pour suivre un programme riche autour de l'innovation et des tendances "maker". À cette occasion, le Plateau Inria sera ouvert à tous le mercredi 5 juillet, de 9h30 à 13h30. Inscrivez-vous. Date : 5/07/2017

5/07/2017 Lieu : EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne, Lille

EuraTech'Days Summer

EuraTechnologies, écosystème dédié à l’innovation depuis 2009, lance les 4 et 5 juillet prochains la 3e édition des EuraTech’ Days Summer, le rendez-vous annuel des passionnés d’innovation, de Tech et de startups. L’édition 2017 sera l’occasion d’échanger et de célébrer l’entrepreneuriat durant deux jours avec comme fil rouge le thème WE MAKE ; une manière de célébrer le meilleur de l’innovation et des tendances du marché avec des « makers », startups et entrepreneurs de renoms.

Le Plateau Inria , espace de démonstrations du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe sera ouvert au tout public le mercredi 5 juillet à cette occasion.

À la découverte des labs !

« We Make » à EuraTechnologies se décline aussi à travers les laboratoires et instituts de recherche présents à EuraTechnologies qui ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Dans l’objectif d’accompagner les entreprises IT de la région et d’encourager le transfert de technologies, EuraTechnologies concentre un nombre conséquent de laboratoires et d’outils de démonstration et de transfert dans une dynamique entrepreneuriale globale. Le 5 juillet, vous pourrez ainsi découvrir le Plateau Inria, Adicodes, le CITC, le CEA Tech, RTE ou encore le SiLab.

Le Plateau Inria

Intelligence Artificielle, Machine Learning, Big Data, Robotique, IHM…venez découvrir les travaux des équipes de recherche du centre Inria Lille – Nord Europe présentés sur le Plateau Inria. Cette année, Inria fête ses 50 ans : l’occasion de débatte ensemble sur la place du numérique dans notre société à l’horizon 2067 !

Le Plateau Inria sera ouvert à tous, le mercredi 5 juillet, de 9h30 à 13h30. Inscrivez-vous.

Programme

Mardi 4 juillet

Matinée : #eRetail #WeMakeRetail

Après-midi : #Fintech #WeMakeTechnos, #WeMakeSuccessCompanies

Mercredi 5 juillet

Matinée : #Innovation #R&D #WeCreateFuture #WeMakeTalents

Après-midi : #WeMakeInnovation #Agtech #WeMakeTalents #WeMakeMakers

Voir le programme complet.

