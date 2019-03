Evènement

JEIA : Journée de l’Enseignement de l’Informatique et de l’Algorithmique

La JEIA 2016, journée dédiée à l’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique aura lieu le mercredi 24 février à la Cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, en partenariat avec Inria, l’Université de Lille 1 et la SIF (Société Informatique de France). À destination des acteurs et curieux de l’enseignement informatique de tout niveau, cet évènement sur inscription propose une série de conférences et d’ateliers permettant la réflexion et les échanges autour de l’enseignement numérique. Date : 24/02/2016

24/02/2016 Lieu : Bâtiment M5, Cité scientifique de Villeneuve d’Ascq (Université Lille 1)

JEIA : échangeons sur l’enseignement de l’informatique

« L'informatique façonne aujourd’hui le monde dans lequel nous évoluons. Des activités professionnelles aux activités ludiques, domestiques et sociales, toutes font appel au moins en partie aux technologies issues de l'Informatique et des sciences du numérique. Il est donc important de les diffuser et de les rendre compréhensibles.

Depuis quelques années, l’enseignement proposé aux élèves du secondaire a évolué pour s’adapter à cette mutation de la société ; notamment avec l’intégration de l’algorithmique dans les programmes de mathématiques ou l’ouverture de l’option ISN (informatique, science du numérique) au baccalauréat. Une communauté d’enseignants de l’informatique au sens large s’est ainsi créée. L'objectif de cette journée est de réunir cette communauté de la région, de permettre la réflexion et les échanges autour de conférences et d’ateliers. »

Programme

Une matinée autour de conférences

La journée comprend trois conférences présentées par des enseignants-chercheurs le matin :

« Où en est l'intelligence artificielle aujourd'hui ? » - Jean-Paul Delahaye

« Bio informatique: comparaison de séquences et calcul d'arbres phylogénétiques » - Jean-Stéphane Varré, équipe-projet Bonsai d'Inria Lille - Nord Europe (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1*)

« Les réseaux de capteurs sans fil, quelle technologie pour quelle application ? » - Valeria Loscri et Nathalie Mitton, équipe Fun d'Inria Lille - Nord Europe

Un après-midi d’ateliers

L’après-midi, vous avez la possibilité de choisir deux ateliers parmi ceux proposés :

« Bioinformatique : Suivre la leucémie en comptant les globules blancs », par Jean-Stéphane Varré de l’équipe-projet Bonsai d'Inria Lille - Nord Europe (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1*)

« Progression pédagogique à l’aide de Scratch », par Charles Boisvert

« Le code comme outil de création (artistique) », par Cécile Picard-Limpens (Université Lille 3) et Mikaela Keller de l'équipe Magnet (commune avec l'Université Lille 3*)

« Les modèles 3D avec Blender », par Francesco De Comité

« Faire ses premiers pas avec des capteurs sans fil », par Valeria Loscri et Nathalie Mitton, équipe Fun d'Inria Lille - Nord Europe

« Échanges sur les pratiques ICN (enseignement Informatique et création numérique en classe de seconde) »

« Robots mous », par Christian Duriez de l'équipe Defrost (commune avec l'Université Lille 1*)

Fin de l'évènement autour d'une Table Ronde

La journée se terminera par une Table Ronde. Vous pouvez dès à présent, et ce lors de votre inscription, suggérer un thème que vous aimeriez voir abordé.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Mots-clés : JEIA Université Lille 1 Enseignement informatique