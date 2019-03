Evènement

JEIA : Journée de l’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique

La JEIA 2019, journée dédiée à l’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique aura lieu le mercredi 6 mars à la cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, en partenariat avec Inria, l’Université de Lille et la SIF (Société informatique de France) . À destination des acteurs et actrices, et curieuses et curieux de l’enseignement informatique de tout niveau, cet événement sur inscription propose une série de conférences et d’ateliers permettant la réflexion et les échanges autour de l’enseignement numérique. Cette année la Journée de l'Enseignement de l'Informatique et de l'Algorithmique est consacrée à l'intelligence artificielle. Date : 6/03/2019

6/03/2019 Lieu : Cité scientifique, Villeneuve d'ascq

JEIA : échangeons sur l’enseignement de l’informatique

« L'informatique façonne aujourd’hui le monde dans lequel nous évoluons. Des activités professionnelles aux activités ludiques, domestiques et sociales, toutes font appel au moins en partie aux technologies issues de l'Informatique et des sciences du numérique. Il est donc important de les diffuser et de les rendre compréhensibles.

Depuis quelques années, l’enseignement proposé aux élèves du secondaire a évolué pour s’adapter à cette mutation de la société ; notamment avec l’intégration de l’algorithmique dans les programmes de mathématiques ou l’ouverture de l’option ISN (informatique, sciences du numérique) au baccalauréat. Une communauté d’enseignantes et d'enseignants de l’informatique au sens large s’est ainsi créée. L'objectif de cette journée est de réunir cette communauté de la région, de permettre la réflexion et les échanges autour de conférences et d’ateliers. »

Programme

Une matinée autour de conférences

8h30-9h00 - Accueil au bâtiment M5

9h00-9h45 - Intelligence artificielle : une introduction - Sébastien Konieczny

9h45-10h30 - Intelligence Artificielle et Algorithmique - Fabien Torre

10h30-11h15 - Pause café

11h15-12h00 - Réseau de neurones artificiels et apprentissage profond - Pascal Germain (Inria)

12h00-13h30 - Pause déjeuner

Un après-midi d’ateliers de 13h30 à 17h00

Atelier 1 - France-IOI - Apprendre la programmation et l'algorithmique par la pratique, apprendre en enseignant - Marielle Léonard

Atelier 2 - Animation et modélisation avec Blender - Hervé Owsinski

Atelier 3 - Les robots deviennent mous! Il faut simuler pour contrôler - Olivier Goury (Inria)

Atelier 4 - Informatique débranchée - Lucien Mousin

Atelier 5 - Initiation à Git - Chakib Belgaid

Atelier 6 - Initiation aux capteurs sans fil - Valeria Loscri et Ibrahim Amadou (Inria)

Atelier 7 - Le code comme outil de création (artistique) - Mikaela Keller et Joël Legrand

Atelier 8 - Serious Escape Game en optimisation combinatoire - Gaëlle Guigon et Jérémie Humeau

Atelier 9 - Visualiser et comprendre des données grâce à la statistique - Quentin Grimonprez (Inria)

Atelier 10 - iPython Jupyter Notebook - Cristian Versari

Mots-clés : JEIA Enseignement