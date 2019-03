Évènement

R&DV Plateau Inria : Mieux explorer pour mieux raisonner - la visualisation interactive au service du savoir-faire de l’analyste

Chaque mois, de 9h15 à 10h30, ne manquez pas « Les R&DV du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à EuraTechnologies. Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises régionales afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du 8 juillet pour en savoir plus sur la visualisation interactive. Date : 8/07/2015

8/07/2015 Lieu : Plateau Inria à Euratechnologies, Lille

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Jeune entreprise, start-up, PME… répondre au marché, satisfaire vos clients, vous développer sont des préoccupations de chaque instant. L’innovation est un levier majeur pour répondre à ces enjeux. Afin de pouvoir répondre à vos besoins d’innovation technologiques, Inria vous propose chaque mois, de découvrir les avancées développées par ses équipes de recherche. Un moment privilégié pour rencontrer un chercheur, pour échanger sur vos problématiques de R&D logicielle et imaginer ensemble les pistes de collaborations.

L’équipe Mjolnir : Mieux explorer pour mieux raisonner - la visualisation interactive au service du savoir-faire de l’analyste

Nous sommes témoins d’un récent effort de la communauté du numérique à créer des outils de visualisation d’information clé en main, accessibles au grand public. Si de tels outils contribuent à la démocratisation de la visualisation interactive pour communiquer, les analystes, eux, restent insatisfaits car ce type d’outils génériques ne supportant pas l’exploration visuelle pour une analyse en profondeur, devient très rapidement limité pour un usage plus approfondi. Les outils dédiés aux experts quant à eux, sont souvent accompagnés d’interfaces compliquées, difficiles à prendre en main et à maîtriser, ce qui peut s’avérer intimidant pour un utilisateur novice non enclin à passer trop de temps à apprendre les bases d’un outil professionnel hautement complexe.

Fanny Chevalier de l’équipe Mjolnir (commune avec l'Université Lille1*) vous présentera comment les outils de visualisation d’information dotés d’une combinaison appropriée de riches techniques d’interaction et d’animations peuvent supporter efficacement le processus complexe d’analyse visuelle, tout en maintenant une interface cohérente, accessible à l’analyste de tout horizon. Plusieurs outils de visualisation interactives seront présentés en démonstration, couvrant des thèmes couvrant l’analyse de réseaux sociaux, la navigation dans des historiques de documents, la manipulation d’images numériques ou encore le support au diagnostic médical.

L'intervenante :

Fanny Chevalier a soutenu sa thèse en informatique à Bordeaux en 2007. Elle a ensuite travaillé comme chercheuse post-doctoral au Microsoft-Inria Joint Center, puis à l’Ontario College of Art and Design ainsi qu’à l’Université de Toronto. En 2015, elle rejoint l’équipe Mjolnir du centre Inria Lille - Nord Europe en tant que Chargée de Recherche, où elle travaille sur des problématiques liées à l’interaction homme-machine et la visualisation d’information. Fanny Chevalier travaille spécifiquement à l’exploration de modèles théoriques, outils et techniques de visualisation et d'interaction innovants afin d’ouvrir la voie à une nouvelle génération d'interfaces de visualisation interactives pour mieux comprendre et mieux communiquer. Ses travaux sont publiés dans les conférences et journaux majeurs du domaine tels que IEEE Infovis, IEEE VAST, ACM CHI et ACM UIST, certains en cours de développement industriel avec Autodesk Research.

À la fin de cette présentation,Fanny Chevalier sera heureuse de répondre à vos questions et de partager vos réflexions.

Inria Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche. Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans seize équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique sur le territoire du Nord - Pas-de-Calais, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique. Le Plateau Inria Le Plateau Inria est un espace de démonstration de 200m² situé au cœur d’EuraTechnologies. C’est une partie intégrante du centre Inria Lille - Nord Europe puisqu’il est dédié aux activités de ses équipes de recherche dans le domaine des sciences du numérique. Il permet de favoriser les interactions entre la communauté scientifique, le monde économique et la société. Configuré tel un espace de travail collaboratif ou lieu d’accueil d’évènements, il a vocation à être un lieu de convergence de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional dans le domaine de l’innovation et du numérique.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

