Renouvellement de partenariat entre l'Université de Lille - Sciences et Technologies et Inria

Les équipes-projets au cœur de cette collaboration :

L'équipe-projet Bonsai (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1*), l'équipe-projet Dolphin (commune avec l'Université Lille 1*), l'équipe-projet Dreampal (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1*), l'équipe-projet Magnet (commune avec l'Université Lille 3, l'Université Lille1 et le CNRS*) , l'équipe-projet Mint (commune avec le CNRS et l'Université Lille 1**), l'équipe-projet Modal (commune avec le CNRS, l'Université Lille 1 et l'Université Lille 2***), l'équipe-projet Non-A (commune avec Centrale Lille, le CNRS et l'Université Lille 1*), l'équipe-projet Rmod (commune avec l'Université Lille 1*), l'équipe-projet Sequel (commune avec le CNRS, l'Université Lille 1 et l'Université Lille 3*), l'équipe-projet Spirals (commune avec l'Université Lille 1*).

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

** au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL et de l'EA 2697 L2EP.

*** au sein de l'UMR 8524 CNRS-Lille1, Laboratoire Paul Painlevé, et de l'EA 2694 "Santé Publique : épidémiologie et qualité des soins" de Lille 2.