Evènement

Séminaire "Usine du Futur" de CAP’TRONIC

CAP'TRONIC, en association avec le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, vous invite à participer à son séminaire axé sur l'Usine du Futur. A cette occasion, l'équipe-projet Fun d'Inria fera part de son expertise sur la thématique. Date : 28/04/2016

28/04/2016 Lieu : Amphi (bâtiment B) d'Inria - 40 avenue Halley, Villeneuve d'Ascq

L’usine du futur, également désignée en anglais comme Smart Factory ou Industry 4.0 est un nouveau paradigme qui repose sur les concepts de l’Internet des Objets (IoT). Mais comment équiper nos usines et la chaine de valeurs avec de nouvelles technologies qui les rendent plus sûres, plus efficaces, plus efficientes, plus puissantes et moins énergivores ?

Le séminaire Usine du Futur de CAP’TRONIC, organisé en coopération avec le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe vous apportera des éléments de réponse au travers des exposés, des retours d’expérience et des échanges avec des experts de divers secteurs. L'équipe-projet Fun du centre Inria Lille - Nord Europe, spécialisée dans la recherche en informatique ubiquitaire fera part de son expertise à cette occasion.

Rejoignez-nous et participez aux réflexions qui auront lieu le 28 avril 2016 de 14h à 18h dans l'amphithéâtre (bâtiment B) du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe (40 avenue Halley, Haute Borne, Villeneuve d'Ascq).